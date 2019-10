Inimesed SKANDAAL: miks anti Nobeli kirjanduspreemia genotsiidieitajale? Toimetas Triin Tael , täna, 10:53 Jaga: M

VÕIDUPÄEVAL: Värske kirjandusnobelist Peter Handke 10. oktoobril oma kodus Chaville'is Pariisi lähistel. Foto: EPA/Scanpix

Tänavuse Nobeli kirjandusauhinna määramine austerlasele Peter Handkele (76), kes avaldas 1990. aastatel Jugoslaavia sõdade ajal serblastele toetust ning käis kõnelemas Slobodan Miloševići matustel, on vallandanud kriitikatulva. „Ma poleks iial arvanud, et Nobeli auhind ajab mind oksele,“ põrutab Albaania peaminister Twitteris. Ka Ameerika PEN-klubi on Rootsi Akadeemia otsusest rabatud.