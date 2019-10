Noortebändi poolfinalist Think Twice: teeme muusikat küll kahekesi, aga see kõlab kui orkester 

"Kuna meil oli igav ning kõik meie sõbrad ja tuttavad olid kaitseväes, saime kokku ja hakkasime jämmima," meenutab Henri Roht möödunud aasta novembrit. "Meil oli ühine muusikamaitse, mis üleüldse tõi meid jämmimiseni."

Väljakutse – mis saab bändi nimeks?

Henri räägib, et bändil oli juba viis-kuus lugu olemas, aga nime ikka veel mitte. "Lihtsam oli lugudele nimesid mõelda, kui bändile endale," naerab Henri. "Oleme mõlemad nii kahtlevad. Kuni lõpuks turgatas ükspäev kodus täiesti suvaliselt väljend think twice [mõtle läbi – ingl. k]. Oleme lihtsalt nii läbimõtlevad ja kahtlevad inimesed, et sellest meie nimi ongi inspireeritud."

Henri sõnul võib kohati ka nende loomingu kohta öelda "kahtlev". "Meie lood panevad küsima, kas mingid otsused on elus õiged? Kas mingid vaated elule on õiged? Lood on küll jutustavad, aga lõpus on küsimärk," räägib ta.

Kontserte andes on Henril laulja ja kitarristi roll ning Ako tegutseb trummide taga. Stuudios haarab Henri teinekord ka süntesaatorite ja basskitarri järele. "Tihtipeale meie lood sünnivad sellest, et mul on kodus mingi idee ja saadan selle Akole, kes ütleb, mida muuta ja teha. Ei ole nii, et mina oleksin loo otsast lõpuni ära kirjutanud," räägib Henri. "Mina võin alustada ja Ako lisab omalt poolt vürtsi."

Noortebänd – parim hüppelaud alustavale muusikule