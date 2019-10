Noortebänd Noortebändi finalist think twice: teeme muusikat küll kahekesi, aga kõlame kui orkester Jaanika Vilipo , täna, 19:48 Jaga: M

Think Twice'i moodustavad (vasakult) Ako Lehemets ja Henri Roht. Foto: Pressimaterjal

„Hetkest, mil Erik Morna teatas, et pääsesime Noortebändi finaali, on meie emotsioonid olnud laes!“ rõõmustab ansambel think twice. Viljandist pärit duosse kuuluvad Viljandi gümnaasiumi kümnenda klassi õpilane Ako Lehemets ning õpetaja ja bändide juhendaja Henri Roht.