Dingo staar Neumann üritas 60. sünnipäeva eel kaalusaates saleneda  

Omaaegne elupõletaja otsustas juubeli eel end kokku võtta ning osales Soome staaride kaalusaates "Suurin pudottaja". Kaalulangus jäi napiks. Neumann (õige nimi Pertti Nieminen) tunnistab, et mööda Soomet ringi tuuritades sööb ta seda, mis kätte juhtub. Idusööjat temast enam ei saa. "See nõuaks suuremat elustiilimuutust. Ma ei suudaks mingeid purke kaasas kanda ja vaadata kella pealt, et ahaa, nüüd on iduhommikusöögi aeg," nentis Nipaks kutsutud Neumann intervjuus.

Värsketele salatitele eelistab rokkar vorste ja sõõrikuid. Samuti kipub ta öösiti maiustama. "Saatest õppisin enesedistsipliini," tõdeb ta siiski. Kangema kraamiga on Nipa aastaid tagasi lõpparve teinud, sest see mõjus organismile halvasti. Kuid toidu kõrvale rüüpab ta veini. "Vein on jumalate jook, ja punkt."

Dingo legend sai isaks alles 45aastaselt. Noel on 15aastane, noorem poeg Miska 13. Lapsi nimetab Neumann elu suurimaks saavutuseks. Ta polnud arvanud, et saab elus ka isarõõme maitsta. "Olin juba lusika nurka visanud ja arvanud, et siit ei tule muud kui sooja õhku ja saiapuru. Aga juhtus teisiti."