Filipp Kirkorovi isa jagas Anne Veskile kaalulangetusnippe 

Anne oli just lõpetanud esinemise Moskvas Lužniki spordihallis kontsert-telesalvestusel, kui sai kutse osaleda ­­1. oktoobril surnud, Ida-Euroopa Frank Sinatraks nimetatud Karel Gotti mälestussaate salvestusel telekanalis ORT. Seal oli tema garderoobikaaslaseks laulja Bedros Kirkorov.

Vanameister rääkis Annele, et nii tema kui ka poeg Filipp on kaalus tublisti alla võtnud, juues iga päev tassikese küüslauguteed – see hoidvat ainevahetuse korras.