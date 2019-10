Äge naine! Tippmodell Karmen Pedaru annetas varjupaigale suure rahasumma 

"Eesti tippmodell Karmen Pedaru annetas Pärnu varjupaiga suurperele kodu leidmiseks vajaliku summa! Eile hommikul tegime vahekokkuvõtte elu hammasrataste vahele jäänud ja varjupaika jõudnud 17 koera hetkeseisust ja neile annetatud summadest. Täna võime öelda, et vajalik summa on koos, viimased puuduolevad 1000 eurot annetas tippmodell Karmen Pedaru, kes on ka kodutuks jäänud loomi toetava moemärgi Bullterrorist esinäoks," kirjutab Varjupaikade MTÜ.