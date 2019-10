GALERII | Hobiettevõttest alguse saanud pesubränd BonBon Lingerie saab 15-aastaseks 

„Oma 15-aastase tegevusajaloo juures on BonBon Lingeriel olnud nii tõuse kui mõõnu,” nentis Muug. „Meil on hea meel, et Eesti klient väärtustab kvaliteetset kodumaist pesu ning häid materjale, mis on aidanud meil säilitada oma tootmist Eestis.”