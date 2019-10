Kirsti Timmeri raamat müüdi kahe päevaga peaaegu läbi: mul läks pulss ikka päris kõrgeks! 

„Selles mõttes on ikka mega tunne, et 3500 on Eestis väga suur tiraaž,“ sõnab Kirsti. „Vaatan oma kodulehte, mis on natuke üle aasta üleval olnud ja külastatavus on juba peaaegu 2 miljonit. Kui taroskoobi sinna üles panen, loeb seda päevas 8000-15 000 inimest. Selliste numbritega loetakse taroskoopi kolm-neli päeva järjest, hiljem loetakse umbes 5000 korda päevas,“ räägib Kirsti, et ta aimas küll hinges, et raamat osutub populaarseks, kuid et see kahe päevaga peaaegu otsa saab, ei osanud ta loota.