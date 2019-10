PUNAPEAD JA NALJANINAD: Sheeran ja Harry avaldasid ühise sketši 

Sheeran tuleb klipis printsile külla, et ühist heategevustööd arutada, kuid poptäht arvab, et jutt käib nende ühisest probleemist - punapäisusest.

"Inimesed ei tea, mis tunne on selline olla. Meid pilgatakse ja meie üle naerdakse. On aeg selle vastu võitlema hakata," lubas Ed ning rääkis, et on punapeade kaitseks lausa laulu kirjutanud. Ootamatult selgus aga, et Harry eesmärk oli rääkida hoopis vaimsest tervisest ning kutsuda inimesi üles märkama neid, kes on vaikides piinelnud.