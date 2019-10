Rootsi kuningas võttis lapselastelt kuninglikud õigused – muutused on kavas ka Taanis 

Printsess Madeleine'il on ameeriklasest abikaasa Chris O'Neilliga kolm, prints Carl Philipil abikaasa Sofiaga kaks last. Kuningas Carl XVI Gustafi otsuse kohaselt jäävad kõnealused lapsed küll kuningliku pere liikmeks, kuid kaotavad õiguse tiitlile "tema kuninglik kõrgus". Neil pole ametlikke kuninglikke kohustusi ning Rootsi maksumaksja ei pea neid hakkama üleval pidama.

Muutus ei puuduta kroonprintsess Victoria lapsi printsess Estelle'i ja prints Oscarit.

Taani kroonprintsi lapsed hakkavad õppima välismaal

Ka Carl Philip ja Sofia nimetavad oma Instagrami postituses üksnes positiivseks seda, "et Alexanderil ja Gabrielil on elus vabadus valida, mida nad teha tahavad". Kuninglik paar toonitab, et sünni järel kuningalt saadud Södermanlandi ja Dalarna hertsogi tiitel jääb nende poegadele alles. "Meil on kõnealuste maakondadega tugev side ja tahame nendega endiselt seotud olla."