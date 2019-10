VIDEOINTERVJUU| Ike Rann: võin oma munad laua peale panna ja uhkusega öelda, et olen andnud endast parima 

Mida need hygge-taanlased siis teevad? Õpeta meid ka.

Nad võtavad aega. Ärkavad rahulikult. Joovad tassi kohvi, samuti rahulikult, tormlemata. Üks huvitavaim fakt taanlaste kohta on võib-olla see, et nad kasutavad kõige rohkem küünlaid. Sa lihtsalt võtad aega, et neid süüdata. Juba see on hetk iseendaga. Rahunemine tormakast päevast. Küünlad süüdatakse isegi tubades, kus sa ise parasjagu viibi. See on minu jaoks muuseas jäänud siiani arusaamatuks.

Lood õdusa atmosfääri. Kodus peab olema ilma maskideta. Paned jalga mõnusad dressipüksid ja selga pusa, mis on pisut kulunud. Naudid veini, võtad tüki šokolaadi, teed sauna. Peab olema keskkond, kus me saame olla haavatavad. Keskkond, kus me ei peaks näitlema, vaid saame lihtsalt olla. See on see, mida oleks ka eestlastel taanlastelt õppida.

Taanis käivad ka pered omavahel väga tihedalt läbi. Eestis on lihtsam sõpru leida. Taanis on pigem moodustunud oma ringid, aga kui mõnda sellisesse ringi pääsed, siis saad ka vabalt rääkida sellest, mis sul päriselt südame peal on.

Taanis on oluline ka oma aeg. Tööpäev lõpeb täpsel kell neli või viis, reedeti isegi kell kaks ja siis on sul aeg tegeleda endale meeldivate asjadega. Küsimus on selles, kuidas me oma identiteeti loome ja läbi mille. Mina olen püüdnud luua oma identiteedi läbi muusika. Mina olen muusik Ikevald. Mina konstruktsioon on väga oluline.

Arvame, et peame olema hästi kõvad töötajad, tegijad, ärapanijad. Aga jällegi, kui oleme terve päeva hästi edukad ja töised olnud, siis mis on see tunne mis meid õhtuks valdab? Tühjus.

Elad nüüd seal oma hygge Taanis, aga ambitsoonid? Tahad sa ikka veel saada maailmakuulsaks muusikuks?