„PUUDUTA MIND“ 106. SAADE | Kollane maag Flamingo paljastab oma identiteedi juba täna õhtul! 

Kõiki saateid on võimalik kuulata ja alla laadida hiljem ka Soundcloud'ist SIIT!

Flamingo (61) tunnistas, et tuleproovi nõiad üritasid saates teineteist kõikide vahenditega segada ja takistada ning seetõttu kaitseski ta seal ennast ja oma võimed musta maskiga. Tema teiseks abivahendiks oli must kepp. Flamingo oli tõepoolest sarja ajaloo üks kõige salapärasemaid osalisi. Kes ta täpselt on, kust ta tuleb jääb saladuseks kuni saatesarja lõpuni, mille suurejooneline finaal toimub TV3s juba täna õhtul.