„PUUDUTA MIND“ 104. SAADE | Raeküla nõia Ingrid Stahli kuldreegel – elada tuleb nii, et ka surm sind kardab 

"Puuduta mind" saade - Ingrid Stahl; Anu Saagim; Sirje Presnal Foto: Robin Roots

Raeküla nõid Ingrid on ravitseja, kelle suurteks eeskujudeks ja õpetajateks on olnud nii Vigala Sass, Kaika Laine, kui ka Gunnar Aarma. Oma töös kasutab ta spetsiaalset tajude kombinatsiooni. Ingrid on esoteerikamaailmas tegev juba pikki aastaid, aga vahepeal elas ta välismaal. Ingridil on kuldreegel - elada tuleb nii, et ka surm sind kardab.