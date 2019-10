NAHAALUSED NIIDID: Yorki hertsoginna räägib, kuidas ta võitleb vananemisega 

Fergieks kutsutud Sarah Ferguson rääkis Daily Mailile, et kunagi lasi ta endale süstida Botoxit. "Muud polnud tollal saadaval." Kuid nüüd võitleb Yorki hertsoginna kortsude vastu teiste meetoditega.

Fergie on olnud aastaid Poola päritolu ilukirurgi dr Gabriela Merciku patsient. 2013 tehti hertsoginnale mesoteraapiat - vitamiinide, mineraalide ja aminohapete süstimist näonaha alla, et nahka pringimaks muuta. Edasi võttis dr Gabriela Fergie kortsude silumiseks kasutusele orgaanilised täiteained.

Kuid 2014. aastal tegi iluspets hertsoginnale ettepaneku nn thread lift'iks. See on näopinguldus, mille puhul ei kasutata skalpelli, vaid nahasse sisestatakse meditsiinilised niidid, millega ihu pingule tõmmatakse. Need sulavad kuue kuni kaheksa kuuga, kuid tulemus peaks püsima lausa kaks aastat. Dr Gabriela oli Suurbritannias esimesi, kes seda protseduuri populariseerima hakkas. märgib Briti kõmuleht.