Angelina Jolie lahutusest: „Ma ei tundnud end enam ära.“ 

Kuue lapse ema nimetas lahkuminekut kauasest partnerist Pittist keeruliseks hetkeks. „Olin end natuke kaotanud.“ Brad on tunnistanud, et abielu jooksis karile osalt tema alkoholismi tõttu.

Angelina tunnistab, et tundis sügavat ja ehedat kurbust. „Mul oli valus.“ Pärast lahkuminekut oli ta muutunud kuidagi väiksemaks, peaaegu tähtsusetuks. Kuid see on mõjunud omamoodi tervendavalt. „Kõik asjad vajuvad su sees paika ning tuletavad sulle meelde, kuidas sul on vedanud, et sa üldse elus oled.“