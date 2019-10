KUULA | Greta Thunbergi emotsionaalne ÜRO kõne miksiti kokku legendaarse tantsumuusikahitiga 

Tantsumuusika legend Fatboy Slim sobitas Thunbergi kõne oma legendaarse 1999. aasta looga “Right Here, Right Now”, täpselt sama lause ütles kusjuures Thunberg oma kõnes. Fatboy Slim mängis lugu kontserdil Gatesheadis, millest postitati sotsiaalmeediasse mitmeid videoid, milles on näha, et muusiku fännid olid remiksist pöördes.