Jaanus Rohumaa lahutusest: ärge tehke seda 

Jaanus Rohumaa Foto: Robin Roots

"Lahutamine on selline asi, et ärge tehke seda. Kui vähegi võimalik, ärge tehke. Kui enam ei saa, siis katsu seda nii teha, et võimalikult vähe saad haiget, aga see on selle asja puhul paratamatu," ütles lavastaja Jaanus Rohumaa "Ringvaatele" antud intervjuus, vahendab Menu