Dave Bentoni neerud lakkasid töötamast: ma olin kindel, et see asi viib mind hauda, aga perekond andis põhjuse elada 

“See viimane aasta on meie pere kokku toonud ülitugevaks. Sellist sidet, mida ma näen praegu tüdrukute vahel, on minu jaoks müstiline. See kokkuhoidvus, toetus, üksteise jaoks olemasolemine on kosmilistes mõõtmtes,” tõdes Maris.

"Kui mul seda peret poleks, siis ma oleksin juba alla andnud. Ma oleks mõelnud, et see asi viib mind hauda. Aga perekond on põhjus millegi nimel elada," tunnistas Dave.

Juuli alguspäevil, ehk kaks kuud pärast ootenimekirja panekut, saabus teade, et Bentonit ootab uus neer. “Kui sind neerusiirdamise ootenimekirja pannakse, siis öeldakse, et tuleb olla valmis 9-kuuliseks kuni aastaseks ootamiseks. enne, kui midagi juhtub. Minu jaoks oli ime, et see nii kiiresti juhtus,” nentis mees.

“See oli sürreaalne. Kõne tuli, ta keeras voodis ringi ja ütles, et mulle on neer. Siis ta jäi mõtlema ja esimene mõte oli see, et homme on esinemine, et nad järsku natukene ootavad. Ma ütlesin, et ei, me lähme kohe haiglasse," meenutas Maris.

Bentoni sõnul peab olema haiglas viie tunni jooksul pärast doonorneeru leidmist. Kuna tal oli järgmine päev üle pika aja esinemine pulmas, pidi tütar Sissi laulud selgeks õppima ja tema eest esinema minema.

Operatsioon läks edukalt ja tänaseks elab Benton juba kolm kuud uue neeruga. Tegelikult jäid Bentonile kaks tema enda neeru alles ning üks opereeriti alakõhtu.

Bentoni sõnul tunneb ta ennast paremini kui enne, kuid vahel esineb ka päevi, mil 50 meetrit kõndimist on liiga koormav. “Peab veel arvestama tõsiasjaga, et immuunsüsteem on ikka nõrk. Väga kerge on saada külge erinevaid viiruseid ja haigusi. Tuleb olla ettevaatlik, kui sinu lähedal aevastatakse, köhitakse,” rääkis ta.