PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 13. oktoober 

Palju õnne, Kaalud! Algamas on mitmekülgseid võimalusi pakkuv eluaastaring. Suhtlemist on küllaga, sõbrad on need, kes sind toetavad ja sulle (enamasti head) nõu annavad. Hästi sujub õppimine, kursuste või koolituste käigus tutvud ka kasulikuks osutuvate inimestega. Koolipingist võib alguse saada ka uus armusuhe. Karjääri edendamiseks on aeg hea.