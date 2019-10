PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 12. oktoober 

Oled kahe tule vahel. Võimalik, et sult ootavad midagi nii vanemad kui kallim, ja sa ei saa mitte mingi valemiga mõlema poole lootusi täita. Proovi olla diplomaatiline.

Sinu meeleolu on romantiline. Ootad, et kallimgi samal lainel oleks, ent ta võib olla oma asjaajamistega nii hõivatud, et tunned end tagaplaanile jäetuna.