„Liisi Ojamaa oli puhta hingega hipi. Korraga nii metsik kui ka südamlik.“ 

„Kuigi Liisis oli kultuuri palju rohkem kui üheski kaubamajas on kunagi olnud. Ta oli vaimu kandja. Aga hipi vaimuna on ta ikka kohal. Kes seda meil ikka viimastel aastakümnetel nii jõuliselt on luules kandnud kui mitte Liisi,“ lisab Rooste ning meenutab veel üht seika, mis iseloomustab eredalt Liisi vabadusest, natuke ka anarhismist ja boheemlusest kantud vaimu: „Mäletan, kuidas ma esimest korda elus käisin kirjanike liidu aastakoosolekul ning pärast järjekordset pikka ja igavat kõnet läksime Liisu ja Contraga ukse taha laulma Vennaskonna lugu „Musta lipu valguses“, et see jama seal saalis juba rutem ära lõpeks.“