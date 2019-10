FOTO | Särav emme! Merlyn Uusküla viis oma beebi esimesele jalutuskäigule 

„Teised räägivad küll, et lapsesaamine on suur ime, aga enne sa seda päriselt kogeda ei saa, kui ise selle läbi teed. See tunne, kui pärast pikka sünnitust laps sulle lõpuks rinnale pannakse, pikk ootus hetkega ära lõppeb… see on ikka ilmaime tunne,“ rääkis Merlyn nädala eest esimestest tunnetest pärast lapse sündi.