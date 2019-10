Natalie Imbruglia sai spermadoonori abiga emaks 

Imbruglia sai tuntuks 1990. aastate algul Austraalia seebiooperiga „Naabrid“, kus ta kehastas Beth Brennanit. Kolm aastat pärast sarjast lahkumist, 1997, avaldas ta debüütalbumi, millelt pärit singel „Torn“ sai üle maailma tohutult populaarseks. Natalie kuulsaimaks lauluks on noorpõlvehitt ka jäänud. Vahepeal käis Imbruglia lauljakarjäär nii alla, et ta pidas kuus aastat laulmisest pausi, kolis Los Angelesse, õppis eraõpetaja käe all näitlemist ning mängis kolmes filmis. Ühendkuningriigis, mille kodanikuks ta 2013. aastal ametlikult sai, on ta esinenud ka teatrilaval. 2003. aastal lõi Natalie kaasa Rowan Atkinsoni kassatükis „Johnny English“.