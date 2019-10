Tristan Priimägi Tõnis Mäest pajatavast filmist: ei saa teha dokki nii, et poliitikast ja tema vaadetest ei ole juttu 

„Minu meelest ei saa aastal 2019 teha Tõnis Mäe dokki nii, et poliitikast ja tema vaadetest ei ole juttu – see on pea liiva alla panemine. Sama hästi võiks praegu teha doki Harvey Weinsteinist ja rääkida ainult sellest, kui hea produtsent ta on,“ sõnas Priimägi Õhtulehele. Teatavasti tuli ju 2017. aastal avalikuks, et Hollywoodi tipp-produtsent Weinstein on ligi 30 aastat naisi seksuaalselt ahistanud.