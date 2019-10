Mis imenipiga õnnestus Hesburgeri asutajal 40 kilo alla võtta?! 

Nüüd kaalub Heikki 86 kilo, mis tema pikkusega mehele on paras kaal. Salmela seletab Ilta-Sanomate intervjuus, et sedapuhku alustas ta mahavõtmist tasa ja targu: aastas tuli vabaneda kümnest kilost. "Otsustasin, et nüüd läheb see mul korda." Nelja aastaga oligi eesmärk saavutatud. Aeglast kaalulangetust soovitab Salmela ka teistele ülekaalulistele.

Salmela sõnul süüdistatakse soomlaste ülekaalulisuses tavaliselt kiirtoitu. "See ei vasta üldse tõele," väidab Heikki. Ta kinnitab, et sõi esimesel salenemisaastal peamiselt oma restoranides. "Samal ajal hakkasin juba kas või ainult vaimse tervise nimel rohkem liikuma." Taimetoitu pole ta enda kinnitusel oma menüüsse eriti palju lisanud.

Salmela sõnul on eesmärgi saavutamisel tähtis mitte süüa rohkem, kui energiat kulutad, ning hoida kodu kiusatustest vaba. "Kui külmkapis on kogu aeg midagi, mida saab nosimas käia, siis kaalukaotus ei õnnestu. Sööme lihtsalt ajaviiteks," seletab ta ja lisab, et teleri ees vedelemine ja nosimine tõstabki kaalu. Tema ise jälgis mobiilirakendusega hoolsalt, kui palju ta on toiduga energiat saanud ja liikumisega ära põletanud.