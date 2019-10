Noortebändi poolfinaali jõudnud Cortical White kütterokkarid: meie unistuste lava oleks paksu metsa sees, kus möll käib 

Mida arvavad noored muusikud sellest, et nende bändi ja loomingut hakatakse konkursil hindama? Kas see teeb ka meele mõruks, kui asjad ei lähe nii, nagu peaks? Kütterokkarid kinnitavad enesekindlalt, et kriitika kuulatakse ära, aga hirmu selle ees ei ole. "Milleks peljata, kui pilli meeldib mängida ja muusikat meeldib kirjutada," leiab Siim.

Bändi tugisambaks võiks nimetada Kevinit, kellele Noortebänd sugugi võõras pole: nimelt on noormees 2015. aastal juba sellel konkursikarussellil keerelnud. "Kui tekib mingisugune küsimus, siis pöördume Kevini poole," naeravad bändikaaslased.

"Eks need Noortebändi üritused on vahepeal muutunud, sest tiim on muutunud, võrreldes 2015. aastaga," sõnab Kevin. "Eelmisel aastal oli palju soolosid ja projekte. Sellel aastal on mitmekesisem."

Kuidas jääda ellu kirevas muusikailmas?

"Järjepidevus on see, mis hoiab bändi tegevuses kauem kui ühe hooaja," arvab Siim. Bändiliikmete sõnul on nende kuue tegevusaasta jooksul olnud perioode, kui esinetakse rohkem, aga on ka hetki, kui ainult loometööle pühendutakse. Viimane esinemine leidis aset augustikuus, kui noortel õnnestus olla laval koos vanameister Henrik Sal-Salleriga. Cortical White oli nimelt ansambli Smilers soojendusesineja.

"Smilersi soojendamine oli kontsert nagu kontsert ikka," jääb Tanel tagasihoidlikuks. "Kindlasti tõi suurem bänd rohkem rahvast kokku."

"Kui midagi vanadelt tegijatelt õppida, siis on see lihtsus," sõnab Siim. "Lihtsuses peitub ju võlu. Selle vastu ei saa," naerab ta. "Liiga keeruliseks ei tohi asju mõelda. Ka mitte muusikas, siis on seda raske teostada ja publikul keerulisem kuulata. See aga ei tähenda, et peaks standardid alla laskma."