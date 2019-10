Selena Gomezi meigivaba selfi on teeninud miljoneid laike 

Selena on Instagramis Ariana Grande, Cristiano Ronaldo ja Dwayne Johnsoni järel populaarsuselt neljas isik, ehkki ei tee postitusi just sageli. "Iseäranis minu põlvkonna jaoks on sotsmeedia kohutav olnud," ütles Selena mais. "Ma mõistan, et seda on platvormina tore kasutada, kuid mulle ajab hirmu peale, kuivõrd eksponeeritud need noored tüdrukud ja poisid on. Ma pean seda ohtlikuks."