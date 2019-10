44aastane Natalie Imbruglia sai tänu spermadoonorile emaks 

44aastane staar, kelle tuntuim hitt on "Torn", avaldas Instagramis armsa foto. "Tere tulemast maailma ... Max Valentine Imbruglia. Mu süda on õnnest lõhkemas."

Natalie paljastas raseduse tänavu juulis. Ta nentis toonases postituses, et sõbrad teavad, kuivõrd kaua ta on tahtnud emaks saada. Lauljanna avaldas, et rasedaks aitas tal jääda kunstviljastamine ja spermadoonori kasutamine. "Rohkem ma sellest avalikult ei räägi," tõotas ta.