Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti neiu verest sai reliikvia 

Neitsi nägi, et pääsemine on võimatu ja otsustas pigem surra kui murda truudust oma peigmehele, jutustab Uudisleht legendist. „Ta näitas bojaarile peigmehe kingitud hõbedast neitsipärga ja ütles sellel olevat üliinimliku jõu, mis kaitseb iga inimest, kellele pärg annetatakse, vägivaldse surma eest,“ rääkinud neiu ja lubanud pärja bojaarile kinkida, kui too ta vabaks laseb. „Neiu pani pärja omale pähe ja ütles: nüüd raiu mõõgaga minu kaela ja sa näed, et ma jään terveks. Bojaar tõmbas oma kõvera tatari mõõga tupest ja raius. Nägi siis, kuidas neiu pea koos pärjaga murule veeres. Teda haaras õudne tunne ja ratsutas oma salgaga kiiresti minema. Pakku pääsenud inimesed tulid küla ahervartele ja nägid, et neiu kaelast tilkuv veri ei tardu. Kohal olnud munk palvetas ja kogus vere nõusse, mille kiriku altarile viis, kus see mitmeks inimpõlveks vaadata jäi,“ kirjutab Uudisleht.