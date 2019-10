Eesti kaunitar suurel rahvusvahelisel iludusvõistlusel taas kümne kauneima hulgas! 

Eelmisel nädalal saabus Indiast tagasi Margit Liiv, kus ta esindas Eestit Mrs. Supermodel Worldwide 2019 võistlusel. Margit osales sel aastal Tiina Jantsoni poolt korraldatud Missis Estonia iludusvõistlusel, kus talle omistati Missis Elegants tiitel, mis andis õiguse minna suurele rahvusvahelisele võistlusele. Sealt noppis Margit kaks tiitlit uhket tiitlit ning oli finaalis ka kümne kauneima hulgas.

Mrs. Supermodel Europe - Margit Liiv Foto: Sixtina Modelli- ja Tantsukool

Mrs Supermodel Worldwide rahvusvaheline võistlus leidis aset 23.-30. septembrini Indias. Selle aja jooksul peatusime kolmes erinevas linnas - Delhi, Agra ja Jaipur. Delhis peatudes külastasime imekaunist Akshardami templit, mis on üks suurimaid hinduismi templeid Indias. Osalesime plastikuvastases kampaanias, mis on sealse ühiskonna suureks mureallikaks. Just plastiku taaskasutamise osas on hakatud ühiskonnas pöörama suuremat tähelepanu.

Vahepeatus peale Delhit oli Agra linnas, kus saime hetkeks aja maha võtta, külastades Taj Mahal imekaunist templit. Tõesti, auga kuulub see vaatamisväärsus maailma kaunimate hulka ja on suure armastuse sümboli vääriline. Just õige koht võistlejatele, mida külastada. Püstitas ju India valitseja imeilsa templi just oma naise mälestuseks, kes kahjuks suri nende 14. lapse sünnitamisel. Abielu ja armastust väärtustav mälestusmärk, mis veel aastasadu hiljem meenutab kogu maailmale nende lugu.

Mrs. Supermodel Europe - Margit Liiv Foto: Sixtina Modelli- ja Tantsukool

Õhtul toimus meil omavaheline talendivõistlus, et võistluspinget maha võtta ja lihtsalt nautida hetke. Jaipuris, Samaskaras toimus finaalüritus, millele eelnesid päevad täis vaatamisväärsustega tutvumisi, suhtlemist meediaga, pressikonverentsid, pildistamised ning kõike seda koos põhjalike proovidega.