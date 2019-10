Inimesed Kuidas Jüri Linast sai vandenõudeuurija Sirje Presnal , täna, 00:01 Jaga: M

SÕNUMITOOJA: Jüri Lina on teinud hulga filme ja kirjutanud raamatuid. Vandenõude uurimine on tema sõnul pigem hobi kui põhitegevus. Ent Jüri Linast rääkides kasutatakse enamasti ikkagi tiitlit vandenõude uurija ning sageli halvustava tooniga. „Mind on nimme pisendatud, et ei pöörataks tähelepanu vahendatud andmete tähtsusele,“ sõnab juubilar. „Aga miks sõnumitoojat rünnata, kui sõnum ei meeldi? Tundub, et andekaid tõrjutakse Eestis endiselt kõrvale. Keskpärased laiutavad.“ Foto: Rauno Vahtre

Jüri Lina on terve oma teadliku elu harutanud lahti müsteeriume ning tirinud päevavalgele maailma võimurite õõvastavaid saladusi. Teisitimõtleja oreool lisab kangelaslikkust ja sarmi, kuid mugavaks ei ole see vandenõudeuurija elu teinud. Juba lasteaias toppis kasvataja ta „valede“ mängude mängimise eest lõunauinaku ajaks kotti. Ning piltlikus mõttes on tema kottitoppimine toimunud läbi aastakümnete. „Mind peetakse praegugi ideoloogiliseks pidalitõbiseks,“ tunnistab pühapäeval 70aastaseks saav Jüri Lina.