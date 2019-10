Inimesed Broadway ja West Endi täht Tony Vincent: „Ma ei ole kunagi varem ühelgi kruiisil käinud. Mulle meeldib!“ Aigi Viira , täna, 18:23 Jaga: M

GALERII

LIHTSALT TÄHT: Muusikalitäht Tony Vincent töötab kaks nädalat oma lõbuks Eesti laevadel. Mees, kes kümme aastat tagasi Eestis käis, armastab seda paika. Foto: Erki Pärnaku

„Jah, ma jõudsin hommikul korraks tekile,“ kirjeldab Tony Vincent, muusikalitäht, oma laevatööd. Nädal aega kontserte laevadel pole meelakkumine. Õnneks on tal aega värsket õhku hingata. Mees, kes kümne aasta eest Tartus lavale tulnud Vanemuise teatri kontsertlavastuses „Queen – The Doors of Time“ võttis publiku hingetuks. Mees, kes laulab nii, et jumalad vaikivad. „Ma armastan varaseid hommikuhetki, kui ma saan lugeda. Lihtsalt olla. Võtta üks kohv ja mõelda.“