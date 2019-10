PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 9. oktoober 

Palju õnne, Kaalud! Selleks, et tulevikus edukas olla, peab minevikust parima kaasa võtma. Sinu teadmised ja kogemused on su suurim varandus, mida tuleb osata õigel hetkel kasutada. Otsuste tegemisel saad kasutada nii oskust kainelt ja kaalutlevalt mõelda kui ka vaistu. Mõistus ja tunded on heas tasakaalus.