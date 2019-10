James Van Der Beek saab kuuenda lapse 

2010. aastal abiellunud paari pesamuna Gwendolyn sündis mullu juunis. Jamesil ja Kimberlyl on veel neli last: Olivia (9), Joshua (7), Annabel Leah (5) ja Emilia (3).

Van Der Beek (42) tegi rõõmusõnumi teatavaks USA tantsusaates "Dances With Stars", kus ta parasjagu võistleb. Kuulus paar lubas telekaamerad ka ultraheliuuringule. James seletas Instagramis, et Kimberly tahtis seda hetke üldsusega jagada, ehkki neil on seljataga varasemad kurvad kogemused - kolm raseduse katkemist.