PUUDUTA MIND 100. SAADE JUBA TÄNA | Kas selgeltnägemine on olemas, kes on vaimsed teejuhid ja kas inimesel on see salapärane aura? 

Need vaidlused lähevad alati ühes suunas. Näiteks üks inimene ütleb, et tead, minu vanaema nägi kunagi ette, kuidas need asjad hakkavad tulevikus täpselt juhtuma. Maine inimene ütleb, et kuule, sinu vanaema jättis lihtsalt täpsustamata, ta jättis meelde ainult need unenäod, mis läksid täide. Need, mis ei sobinud, unustas lihtsalt ära. No ja ongi kogu maagia lihtsustatult.

Ja siis tuleb teine vaimne inimene, kes ütleb, et käis ravitseja juures, kes tegi ta tervise täielikult korda. Maine inimene vaidleb jällegi vastu öedes, et kuule, sa oleksid ise ka terveks saanud, aga sa lihtsalt usud nii tugevasti, et see andis sulle jõudu juurde ja kiirendas tervenemist.

Need vaidlused on mõneti ühekülgsed ja mis eriti huvitav, nad ei vii kunagi mingi ühese lahenduseni. Sestap meeldib mulle mõelda nendest asjadest natuke põhimõttelisemal viisil. Tegelikult on olemas erinevad inimtüübid ja nad suhestuvad maailmaga erineval viisil. Ja see maailmaga erinev suhesumise viis võiks avalduda selliselt, et tegelikkuses on kaks avaldumisvormi. Näiteks mõistuse maailm. Kuidas me sellest aru saame? Kui mina teen asja A, siis juhtub asi B. Kui alati nii juhtub, siis ma olen leidnud mingi seaduspärasuse.

Teine on fenomenide maailm, kus me ei tuvasta täpselt, mis on selle sündmuse põhjus ja me ei saagi tuvastada selle sündmuse põhjust. Üks fenomenide avaldumise vorm võib olla näiteks inimese enda eksistents või ka inimese enda vaba tahe. Kui me ütleme, et vaba tahe on olemas, siis me peame tunnistama, et põhjuslik maailm miskipärast ei tööta. On midagi, mis on sellest eraldiseisev.

Inimesed jaotuvad enda maailmakogemuslikus orientatsioonis kahte lehte. Ühed on rohkem tõmmatud fenomenide maailma poole ja teised on rohkem tõmmatud mõistuse maailma poole. Ja huvitav on see, et need mõlemad on alati teataval määral tasakaalus. Miks? Sellepärast, et me elame 21. sajandil ja vaimsus ei ole välja surnud. See on väga huvitav iseenesest. Midagi on selles vaimses maailmas nii loomuomane inimese jaoks, et see ei kao. See lihtsalt muudab pidevalt oma vormi.

Vaimsus on mitmeti mõistetav. Vaimsed inimesed on ju ka kõik kunstnikud, kellel sidet esoteerika poolega justkui polegi?

Toon näite luuletajatega, neid on minu ringkonnas mitmeid. Mina ütleks küll, et luuletamine on väga esoteeriline protsess. Kuidas luuletaja töötab? Kõigepealt ta tunnetab, et luule on kusagil olemas ja see tahab temast hirmsasti välja tulla. See peab justkui manfisteeruma. Tekib inspiratiivne aisting, mis peab kokku minema sõnadega ja kui see tunne on õige, siis tekib ka luule.