Alanis Morissette vaevleb taas sünnitusjärgses depressioonis 

Kanada rokktähe esikpoeg Ever Imre on kaheksane ja tütar Onyx Solace kolmene. Augustis tuli ilmale Alanise ja räppar Mario "Souleye" Treadway pisipoeg, kellele ema-isa panid nimeks Winter.

Alanise elu on tema sõnul kibedaks teinud ka töönarkomaania ning püüd kõigile meele järele olla. Ta on tänulik ümberkaudsetele, kes ta elu on kergendanud, ning saab kosutust toidust, päikesest, bioidentsetest hormoonidest ja antidepressantidest. Kuid depressioonist kosumine on siiski vaevaldane.