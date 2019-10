FOTOD | Kui armas! Joel Juht ja tema kallim jagavad nunnusid perepilte 

Joel ütles, et nimevalikul oli nende jaoks oluline, et see algaks j-tähega ning last ei saaks tulevikus nime pärast norida. Nii saigi valituks imeilus nimi Jason. "Me tahtsime, et see nimi oleks arusaadav välismaalastele ja eestlastele. Sa võid teda kutsuda nii eesti- kui ka inglisepäraselt - pole olemas valet ega ka õiget hääldust."