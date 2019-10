Abikaasa Victoria paljastas vutitäht David Beckhami ilu saladuse 

45aastane Victoria avaldas hiljutises intervjuus telesaatele "The Morning" oma ilunippe ning muuhulgas lipsas naise huulilt ka tema aasta noorema mehe hea väljanägemise saladus.

"David varastab kogu aeg mu ilutooteid!" põrutas endine Spice Girlsi laulja, kes pole enda sõnul kordagi väljanägemise nimel noa all käinud.

Tahan näha seda, mis mul on. Ma ei tunne, et peaksin hetkel midagi muutma. Tean väga hästi, mida vananemine endast kujutab ja olen sellega leppinud. Kõik vananevad kogu aeg, mulle lihtsalt ei meeldi, kuidas see [väljend] kõlab," lausus Victoria.