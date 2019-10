Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Tehumardil lahvatasid öised tapatalgud 

Oli juba pime, kui edasi pääseti. Sakslased ei teadnud, et eespool on Eesti laskurkorpuse eelsalk ja kohe on tulemas teinegi pataljonisuurune üksus. Venelaste luure oli sama kehv – nende meelest olid kõik sakslased juba säärele taganenud.

Algas öölahing, kus relvadega polnud suurt midagi teha – kui tulistati, siis said ka omad pihta. Käsitsivõitluses võeti appi kõik, mis pihku juhtus. Hilisem legend, et sõdurid kobasid üksteise pead – kui on juuksed lühikeseks aetud, siis on venelane – siiski paika ei pea.