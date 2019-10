Naistevastase vägivalla vastu! Tai poksi fitnessgrupist naistele saab kaasa oskused end kaitsta 

Grents on selle spordialaga tegelenud viis aastat. Trenni sattus ta täitsa juhuslikult. Otsis treeningut, millest hakata osa võtma, ja nägi internetis plakatit. „Mina läksin trenni eelarvamusteta. Mäletan, et olin ainuke tüdruk ja see polnud imelikul kombel ebamugav,“ ütleb ta.

„Ega alguses kohe ei hakata kontakti tegema. Õpitakse kõigepealt tehnikad ja siis sealt edasi. Meie treening ongi üles ehitatud nii, et me kasutame rohkem löögipinda, kotte, lapasid. Parandame füüsist tai poksi treeninguga,“ räägib Grents ja lisab, et kui keegi tahab võistelda, siis vaimset poolt tuleb rohkem arendada.

Kuna tegu on intensiivse treeninguga, aitab see rasva põletada, kuid kõike saab teha omas tempos ja oma võimetele vastavalt. „Naistetrenn on üles ehitatud intensiivseks, aga meil on ka baaskursused, mis algavad väiksema intensiivsusega,“ selgitab Aho. „Samuti saab kaasa oskused end kaitsta, nii igaks juhuks.“

Andra Aho Foto: Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia