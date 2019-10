Sissi papa Bentonist: olen lihtsalt tänulik, et isa on elus ja terve ja meiega 

„Minu arvates on jõulud kõige imelisem aeg aastas. Ma kasvasin üles perekonnas, kus peeti jõule väga tähtsaks. Pereliikmeid oli meil siis üheksa. Jõuludeks valmistusime alati terve kuu: maja koristamine, uue põranda panemine, seinte värvimine ja nädal enne jõule tõime koju ka kuuse. Väga palju ettevalmistusi ja tegemisi,“ räägib Arubalt pärit ja Eestile koos Tanel Padariga Eurovisiooni võidu toonud Dave Benton.



Üks traditsioon on Bentonitel jõululaua taga istumine.

Ühel aastal andiski Lisa talle purgi, kus polnud midagi sees. Selle peal oli kirjas: „Iga kord, kui ma küsin, mida sa jõuludeks tahad, ütled sa, et mitte midagi, nii et ma ostsin sulle siis „mitte midagi“.“ See oli nii eriline ja naljakas, et on Dave’il alles siiani.

Lisa Benton saab üha rohkem aru, kuidas tal on vedanud perega ja kõikide inimestega, kes tema elus on.

„Jõulud on see aeg, kus kõik mured kaovad ära, kuna ma tean, et mind ümbritsevad ainult need inimesed, kes minust hoolivad ja keda mina armastan meeletult. See on aeg, mida aastas kõige rohkem oodata, kuna see on täis lusti ja rõõmu ja armastavat õhkkonda,“ räägib ta.

Sarnaselt papaga ei hooli Sissi eriti materiaalsetest kinkidest: „Ma olen lihtsalt tänulik, et isa on elus ja terve ja meiega. Tema ongi ise kingitus!“

Dave Benton, Lisa Benton ja Sissi Nylia Benita Foto: Erakogu