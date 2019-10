PUUDUTA MIND | Suurepärased hingamisharjutused ärevuse puhul ja uinumiseks 

Tomson hakkas teadliku hingamisega tegelema 2015. aastal. Ta üllatus, kuidas lihtsalt hingates, lõdvestades ja pikutades on võimalik saavutada seisund, kus pea on puhas, üleliigseid mõtteid pole, ta on energiline ja rõõmus.

„Selle jaoks tuleb aega leida. Kui seda regulaarselt teha, siis mõju on väga kiire,“ ütleb Tomson, kes enne hingamisega tegelema asumist oli usin jooksja. Ometi vähenes tema kehakaal teadliku hingamisega mõne kuuga 82 kilolt 75 kilole.

„Inimene hingab päevas umbes 20 000 korda ja seda valdavalt alateadlikult. Kui üks protsent sellest investeerida teadlikku hingamisse ehk teha päevas 200 teadlikku hingamist, siis hakkavad toimuma suured muutused kaalus, stressitasemes ja muus,“ selgitab Tomson.

Teadlik hingamine käib hästi rahulikult. Teadlik hingamine on alateadliku hingamise pikendamine. „Tänapäeva põhiprobleem on see, et kõigil on kuskile kiire. Me hoiame end pidevalt võitlemis- ja põgenemisseisundis, kus võtame kõike isiklikult. Aeglane hingamine toob esile parasümpaatilise närvisüsteemi: lõdvestu, seedi, tervene,“ räägib Tomson.

LIHTNE HINGAMISHARJUTUS ÄREVIL OLLES:

Sule silmad ja hinga sügavalt, pehmelt ja pikalt sisse-välja, pausideta.

Too tähepanu südamele. Loenda sisse hingates viieni. Välja hingates loenda taas viieni. Tee seda mõned minutid. Kui silmad on suletud ja fookus südamel, märkad peale seda harjutust suurt erinevust.