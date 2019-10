„Tõnu Virve oli 99 protsenti kunstnik.“ 

„Tõnu Virve oli väga tore mees: lahke, sõbralik, pidevalt naeris. Augustis nägin teda viimati, ütles, et tahab filmi hakata tegema, kahjuks talle ei antud raha. Ma arvan, et see ei olnud hea otsus,“ räägib Tõnu Kark, kes töötas koos nimekaimu Tõnu Virvega lisaks „Metskannikestele“ koos ka sellistes eesti kinoklassikasse kuuluvates filmides nagu „Karge meri“ ja „Nipernaadi“. „Mul on väga kahju, et ta suri, ta oli üks huvitavamaid ja omapärasemaid filmikunstnikke, kes üldse Eestis on olnud.“