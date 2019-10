PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 8. oktoober 

Kaaslastega suhtlemine on problemaatiline. Tööplaanide väljatöötamisel ei taha sa eriti meeskonnatööd teha, aga ainult sinu koostatud plaani ei taha teised ellu viia.

Tunded on jõulised ja sa ei suuda neid valitseda. Sul on sõpru, kes sind rahustada ja õpetada püüavad, aga sa ei kuula neid, sest sulle tundub, et nad ei saa sust üldse aru.