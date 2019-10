Kuningas võttis Carl Philipi ja Madeleine'i lastelt kuninglikud õigused 

Uuendusest johtuvalt on Carl Philipi ja printsess Sofia lapsed prints Alexander ja prints Gabriel ning printsess Madeleine'i ja Ameerika miljonäri Christopher O'Neilli lapsed printsess Leonore, prints Nicolas ja printsess Adrienne küll endiselt Rootsi kuningliku pere liikmed, kuid neil pole enam tiitlit „kuninglik kõrgus“. „Tulevikus ei oodata neilt riigipeakohustuste täitmist,“ lisatakse pressiteates. Hertsogi- ja hertsoginnatiitlid, mis monarh on oma lapselastele andnud, jäävad neile alles.

„Tema Majesteet kuningas ja tema kuninglik kõrgus kroonprintsess on koos Tema Majesteedi kuninganna ja tema kuningliku kõrguse prints Danieliga Rootsi kõrgeimad esindajad kuningriigis ja teistes riikides,“ toonitab õukond. Carl Philip ja tema abikaasa Sofia ning printsess Madeleine jätkavad tööd mittetulundusfondides ja -organisatsioonides, mille nad on asutanud või milles nad on tegevad. „Lisaks täidavad nad ametlikke kohustusi Tema Majesteedi otsustatud määral.“