Pedofiil Gary Glitter teenib „Jokkeriga“ vägeva summa 

„Jokker“, peaosas Joaquin Phoenix, tõi esinädalavahetusel USAs sisse ligi 100 miljonit dollarit. Kuid stseenis, kus mõrtsukaks hakanud eluheidikust kloun Arthur Flex võidukalt trepist alla tantsiskleb, kõlab pikalt Glitteri (75) omaaegne hitt „Rock and Roll Part 2“ (1972). The Suni teatel on sotsiaalmeedias muusikavalikut karmilt kritiseeritud: vangis istuv Glitter teenib filmiga kenakese kopika. „Nad põhimõtteliselt maksavad pedofiilile tema muusika kasutamise eest filmis, mis räägib laste kuritarvitamise tagajärgedest,“ pahandab üks kommentaator.

Briti kohus mõistis Glitteri 2015. aastal 16 aastaks vangi kolme tüdruku seksuaalse kuritarvitamise eest. Üks ohvritest oli alla 13aastane. Kuid Daily Maili teatel võib popmuusikalegend juba 2021. aastal vabaneda.