„Vaprate ja ilusate“ näitlejanna teeb nüüd pornot 

Iltalehti teatel šokeeris Ward juba 2016. aastal üldsust, poseerides poolpaljalt. Nüüd aga on 42aastane näitlejanna veelgi kaugemale läinud ning osalenud esimeses pornofilmis. Selle pealkiri on „Drive“. Maitlandi Instagrami konto kubiseb riskantsetest fotodest.

Maitland kiidab TMZ.comi intervjuus, et porno tegemine on talle uusi uksi avanud. Tema meelest väärib pornondus kohta peavoolumeelelahutuses. „Pornot tehes saan olla mina ise. Olen see, kes olen: seksuaalne näitleja ja inimene.“