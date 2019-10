Mängufilmi „Tõde ja õigus“ rahvusvaheline esilinastus toimus Busani filmifestivalil 

„Olla Busani valitud on meile suur au, see tõstab filmi rahvusvahelises festivalideringis esile ning annab võimaluse heaks jätkuks“, rõõmustab filmi produtsent Ivo Felt.

“Ainuüksi mõte sellest, et keegi kusagil teises maailma otsas Tammsaaret vaatab, teeb rõõmu. Esimesed publikureaktsioonid on olnud positiivsed ning tundub, et korealased saavad meist, imelikest eestlastest, aru küll,” sõnab festivalil kohapeal viibiv filmi režissöör Tanel Toom.