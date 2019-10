Inimesed AISAKELLAD JA PULMAKELLAD: Katy ja Orlando plaanivad jõulupulmi Toimetas Triin Tael , täna, 09:53 Jaga: M

Katy Perry ja Orlando Bloom Foto: Reuters/Scanpix

US Weekly paljastab, et detsembris võib oodata suurejoonelisi staaripulmi: Katy Perry ja Orlando Bloom kavatsevat abielluda just sellel üliromantilisel ajal.