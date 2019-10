TIMMERI TAROSKOOP 7.–13. OKTOOBER | Ambur on sel nädalal tujutu, Kalad vajavad rahu ja vaikust 

AMBUR on nädala algul kuidagi tujutu, ise süüdistab end selles. Kõik tundub metsikule Amburile tuttav ja liiga rahulik. Lootust on, aga liiga rahulik. Suhtes Amburid peavad ettevaatlikud olema, üks kodutüli ja teie kaaslane läheb välja ning leiab endale kohe kellegi, kes astub teie asemele. Vallalised Amburid puutuvad kokku kellegi poolt tuleva armukadedusega, aga see Amburile meeldib.